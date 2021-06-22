Пенсії цього року підвищать ще кілька разів: коли і на скільки

Повідомляється, що з 1 липня будуть перераховані пенсії у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму - будуть підвищені мінімальна пенсія за віком і доплата за стаж понад норму. Також наступного місяця встановлять 100 гривень доплати для тих, хто вийшов на пенсію минулого року і чиї виплати не підвищувалися і не індексувалися.

З 1 жовтня 2021 року встановлюються виплати для пенсіонерів 75+ до 400 гривень. А мінімальна пенсія з цієї дати буде на рівні 2 500 гривень.

З 1 грудня 2021 року у зв'язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму знову підвищаться мінімальна пенсія за віком, доплати за стаж понад норму і пов'язаних з прожитковим мінімумом доплат, надбавок і підвищень.

Зазначимо, з 1 грудня в країні підвищиться мінімальна заробітна плата з 6 000 до 6 500 гривень, що спричинить за собою збільшення мінімальної пенсії до 2 600 гривень для пенсіонерів старше 65 років.

Фото: календар перерахунку пенсій