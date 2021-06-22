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Пенсії цього року підвищать ще кілька разів: коли і на скільки

Автор: РБК-Україна

Пенсії в Україні до кінця року ще кілька разів будуть перераховані. Найближче підвищення відбудеться 1 липня.

Відповідний календар перерахунків опублікований на сайті Пенсійного фонду.

Повідомляється, що з 1 липня будуть перераховані пенсії у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму - будуть підвищені мінімальна пенсія за віком і доплата за стаж понад норму. Також наступного місяця встановлять 100 гривень доплати для тих, хто вийшов на пенсію минулого року і чиї виплати не підвищувалися і не індексувалися.

З 1 жовтня 2021 року встановлюються виплати для пенсіонерів 75+ до 400 гривень. А мінімальна пенсія з цієї дати буде на рівні 2 500 гривень.

З 1 грудня 2021 року у зв'язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму знову підвищаться мінімальна пенсія за віком, доплати за стаж понад норму і пов'язаних з прожитковим мінімумом доплат, надбавок і підвищень.

Зазначимо, з 1 грудня в країні підвищиться мінімальна заробітна плата з 6 000 до 6 500 гривень, що спричинить за собою збільшення мінімальної пенсії до 2 600 гривень для пенсіонерів старше 65 років.

Фото: календар перерахунку пенсій

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України перерахував пенсії працюючим пенсіонерам з 1 квітня - середній розмір підвищення склав майже 193 гривні.

До цього переклад всіх пенсіонерів на банківські картки відклали на 1,5 року.

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