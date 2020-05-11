Пенс ушел на самоизоляцию из-за заболевшего коронавирусом пресс-секретаря, - Bloomberg

Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

На прошлой неделе у ряда сотрудников Белого дома обнаружили коронавирус

Вице-президент США Майк Пенс ушел в добровольную самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус СOVID-19. Об этом со ссылкой на три источника сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Пенс сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию в воскресенье, но остается дома из предосторожности.

Как сообщает телеканал CNN, представитель Пенса Девин О'Мэлли опроверг сообщения о его самоизоляции. По его словам, вице-президент каждый день сдавал отрицательный результат и планирует в понедельник оказаться Белом доме.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер выявили коронавирус. При этом Трамп отметил, что не контактировал с Миллер. Также сообщалось, что вирусом мог заразиться еще один сотрудник аппарата американского вице-президента.

Также инфекцию диагностировали у личного помощника дочери президента США Иванки Трамп. У самой Иванки коронавирус не подтвердили.

После того, как коронавирусом заразились два сотрудника Белого дома, администрация американского президента Дональда Трампа усилила меры предосторожности.