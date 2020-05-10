Белый дом усилил меры против COVID-19 после заражения топ-чиновников

Фото: Белый дом (Pixabay.com)

Любой, кто вступает в контакт с Дональдом Трампом, должен заранее получить отрицательный результат теста на коронавирус

После того, как коронавирусом заразились два сотрудника Белого дома, администрация американского президента Дональда Трампа усилила меры предосторожности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам экономического советника Трампа Кевина Хассетта, работать в Западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет, сейчас действительно рискованно.

Он напомнил, что ранее два сотрудника Белого дома, среди которых пресс-секретарь вице-президента США и жена старшего советника по политическим вопросам Стивена Миллера - Кэти Миллер, дали положительный результат на вирус. Несколько высокопоставленных медицинских работников администрации после контакта с ней сейчас находятся на карантине, добавил Хассетт.

"Западное крыло, несмотря на наличие лучшей медицинской команды на Земле, является относительно тесным местом", - отметил Хассетт.

Он также подчеркнул, что любой, кто вступает в контакт с Дональдом Трампом, должен заранее получить отрицательный результат на коронавирус.

"Существует не так много доказательств того, что вы можете передать вирус, если у вас отрицательный результат", - добавил Хассетт.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер выявили коронавирус. При этом Трамп отметил, что не контактировал с Миллер. Также сообщалось, что вирусом мог заразиться еще один сотрудник аппарата американского вице-президента.

Вчера стало известно, что инфекцию диагностировали у личного помощника дочери президента США Иванки Трамп. У самой Иванки коронавирус не подтвердили.

Всего в США зарегистрировано почти 1,4 млн случаев коронавируса и более 80 тыс. смертей.