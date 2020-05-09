Личный помощник дочери президента США заразилась коронавирусом

У самой Иванки Трамп коронавирус не подтвердили
Личный помощник дочери президента США Иванки Трамп заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Источник, знакомый с этим вопросом, заявил, что ассистент Иванки Трамп уже несколько недель не появляется на работе.
После того, как у нее подтверлили коронавирус, тестирование прошли дочь Трампа и ее муж Джаред Кушнер - оба дали отрицательный результат в пятницу.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер выявили положительный результат на коронавирус.
"Она не контактировала со мной. Она провела некоторое время с вице-президентом", - заявил Трамп.
При этом отмечается, что еще один сотрудник аппарата американского вице-президента заразился коронавирусом.
РБК-Украина писало, что это уже не первый сотрудник аппарата американского вице-президента, который заразился коронавирусом. Однако Пенс не имел тесного контакта с инфицированным. Вице-президент и его супруга уже сдавали тест на COVID-19 в конце марта. Их тесты оказались отрицательными.