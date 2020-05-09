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Личный помощник дочери президента США заразилась коронавирусом

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 07:47
Личный помощник дочери президента США заразилась коронавирусом
Фото: Иванка Трамп (facebook.com/IvankaTrump)

У самой Иванки Трамп коронавирус не подтвердили

Личный помощник дочери президента США Иванки Трамп заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источник, знакомый с этим вопросом, заявил, что ассистент Иванки Трамп уже несколько недель не появляется на работе.

После того, как у нее подтверлили коронавирус, тестирование прошли дочь Трампа и ее муж Джаред Кушнер - оба дали отрицательный результат в пятницу.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер выявили положительный результат на коронавирус.

"Она не контактировала со мной. Она провела некоторое время с вице-президентом", - заявил Трамп.

При этом отмечается, что еще один сотрудник аппарата американского вице-президента заразился коронавирусом.

РБК-Украина писало, что это уже не первый сотрудник аппарата американского вице-президента, который заразился коронавирусом. Однако Пенс не имел тесного контакта с инфицированным. Вице-президент и его супруга уже сдавали тест на COVID-19 в конце марта. Их тесты оказались отрицательными.

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИванка ТрампКоронавирус
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