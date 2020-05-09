Личный помощник дочери президента США заразилась коронавирусом

Фото: Иванка Трамп (facebook.com/IvankaTrump)

У самой Иванки Трамп коронавирус не подтвердили

Личный помощник дочери президента США Иванки Трамп заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источник, знакомый с этим вопросом, заявил, что ассистент Иванки Трамп уже несколько недель не появляется на работе.

После того, как у нее подтверлили коронавирус, тестирование прошли дочь Трампа и ее муж Джаред Кушнер - оба дали отрицательный результат в пятницу.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер выявили положительный результат на коронавирус.

"Она не контактировала со мной. Она провела некоторое время с вице-президентом", - заявил Трамп.

При этом отмечается, что еще один сотрудник аппарата американского вице-президента заразился коронавирусом.