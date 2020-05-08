У пресс-секретаря вице-президента США подтвердили COVID-19

Глава пресс-службы Майка Пенса замужем за одним из главных советников Дональда Трампа
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер выявился положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что глава пресс-службы Пенса замужем за одним из главных советников американского президента Стивене Миллере.
"Она замечательная молодая женщина, Кэти, она проходила тесты на коронавирус несколько раз и они оказывались негативными. А потом внезапно сегодня у нее подтвердили положительный результат. Она не контактировала со мной. Она провела некоторое время с вице-президентом", - заявил Трамп.
При этом отмечается, что еще один сотрудник аппарата американского вице-президента заразился коронавирусом. Однако на данный момент не сообщается, кто именно.
Напомним, ранее сообщалось, что один из сотрудников аппарата Майка Пенса заразился коронавирусом. Из-за этого на некоторое время пришлось американскому вице-президенту отложить рабочий визит в штат Айова.
Кроме того, это уже не первый сотрудник аппарата американского вице-президента, который заразился коронавирусом. Однако Пенс не имел тесного контакта с инфицированным. Вице-президент и его супруга уже сдавали тест на COVID-19 в конце марта. Их тесты оказались отрицательными.