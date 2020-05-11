Пенс пішов на самоізоляцію через хворого на коронавірус прес-секретаря, - Bloomberg

Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Минулого тижня у ряду співробітників Білого дому виявили коронавірус

Віце-президент США Майк Пенс пішов у добровільну самоізоляцію після того, як у його прес-секретаря виявили коронавірус СOVID-19. Про це з посиланням на три джерела повідомляє агентство Bloomberg.

Наголошується, що Пенс здав негативний тест на коронавирусну інфекцію в неділю, але залишається вдома з обережності.

Як повідомляє телеканал CNN, представник Пенси Девін О'Меллі спростував повідомлення про його самоізоляцію. За його словами, віце-президент кожен день здавав негативний результат і планує в понеділок виявитися Білому домі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у прес-секретаря віце-президента Майка Пенса Кеті Міллер виявили коронавірус. При цьому Трамп зазначив, що не контактував з Міллер. Також повідомлялося, що міг заразитися вірусом ще один співробітник апарату американського віце-президента.

Також інфекцію діагностували у особистого помічника дочки президента США Іванки Трамп. У самої Іванки коронавірус не підтвердили.

Після того, як коронавірусом заразилися два співробітники Білого дому, адміністрація американського президента Дональда Трампа посилила заходи безпеки.