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Трамп предложил объявить импичмент Пелоси

Новости » Политика    07.10.2019 - 11:44
Трамп предложил объявить импичмент Пелоси
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Ранее Пелоси объявила о начале импичмента Трампа

Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об это Трамп написал в Twitter.

Отметим, ранее Пелоси объявила о начале этой процедуры в отношении Трампа.

По мнению Трампа, Пелоси знала о лжи и мошенничестве руководителя комитета по разведке Адама Шиффа, причастного к разглашению информации о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп обвинил Пелоси в совершении особо тяжкого преступления, правонарушениях и "даже в измене".

"По моему мнению, это значит, что им и тем, кто злонамеренно вступал с ними в сговор, должен быть немедленно объявлен импичмент", - заявил Трамп.

Трамп предложил объявить импичмент ПелосиНапомним, ранее Трамп сказал друзьям и союзникам, что обеспокоен тем, что импичмент "оставит пятна" в его биографии.

Тем не менее, Трамп считает, что импичмент поможет ему переизбраться на второй срок в 2020 году, но не хочет, чтобы в книгах по истории о нем писали как о президенте, которому объявили импичмент.

Также РБК-Украина сообщало, что один из основных кандидатов в президенты США от Демократов Джо Байден отметил, что даст Конгрессу возможность делать свою работу с процедурой импичмента действующего президента.

Йованович согласилась дать показания Конгрессу в рамках процедуры импичмента Трампа
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