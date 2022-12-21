Пелосі офіційно запросила Зеленського виступити у Конгресі

"З величезною повагою та захопленням його надзвичайним керівництвом я передаю Зеленському запрошення від імені двопартійного керівництва Конгресу виступити на спільному засіданні Конгресу о 19:30 (02:30 - за київським часом) сьогодні ввечері", - зазначила вона.

Пелосі додала, що борці за свободу України надихають світ своєю волею і незламним духом, відбиваючи неспровоковане загарбницьке вторгнення Росії.

За її словами, лідерство Зеленського об’єднало не лише український народ, але й увесь світ "ставати на передову боротьби за свободу".

Пелосі також зазначила, що боротьба за свободу України зараз є боротьбою за саму демократію.

Нагадаємо, Зеленський летів до США американським військовим літаком.

Відомо, що зустріч голови української держави з Байденом у Білому домі відбудеться о 21:00.

Зазначимо, що Байден запросив Зеленського до Вашингтона, оскільки вважає, що війна в Україні перейшла до нової фази.

РКБ-Україна зібрало усі подробиці візиту президента до США вперше з початку повномасштабної війни.

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