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Пелоси официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса во время его визита в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пелоси.

"С огромным уважением и восхищением его чрезвычайным руководством я передаю Зеленскому приглашение от имени двухпартийного руководства Конгресса выступить на совместном заседании Конгресса в 19:30 (2:30 - по киевскому времени) сегодня вечером", - отметила она.

Пелоси добавила, что борцы за свободу Украины вдохновляют мир своей волей и несгибаемым духом, отражая неспровоцированное захватническое вторжение России.

По ее словам, лидерство Зеленского объединило не только украинский народ, но и весь мир "вставать на передовую борьбу за свободу".

Пелоси также отметила, что борьба за свободу Украины сейчас является борьбой за саму демократию.

Напомним, Зеленский летел в США американским военным самолетом.

Известно, что встреча главы украинского государства с Байденом в Белом доме состоится в 21:00.

Отметим, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война в Украине перешла в новую фазу.

РКБ-Украина собрала все подробности визита президента в США впервые с начала полномасштабной войны.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиКонгресс США