Пелоси официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса во время его визита в Вашингтон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пелоси.
"С огромным уважением и восхищением его чрезвычайным руководством я передаю Зеленскому приглашение от имени двухпартийного руководства Конгресса выступить на совместном заседании Конгресса в 19:30 (2:30 - по киевскому времени) сегодня вечером", - отметила она.
Пелоси добавила, что борцы за свободу Украины вдохновляют мир своей волей и несгибаемым духом, отражая неспровоцированное захватническое вторжение России.
По ее словам, лидерство Зеленского объединило не только украинский народ, но и весь мир "вставать на передовую борьбу за свободу".
Пелоси также отметила, что борьба за свободу Украины сейчас является борьбой за саму демократию.
Напомним, Зеленский летел в США американским военным самолетом.
Известно, что встреча главы украинского государства с Байденом в Белом доме состоится в 21:00.
Отметим, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война в Украине перешла в новую фазу.
РКБ-Украина собрала все подробности визита президента в США впервые с начала полномасштабной войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.