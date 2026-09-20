Pelican, яким атакували Москву, - дрон, а не балістика, - джерела РБК-Україна

Сьогодні, коментуючи масовану атаку на Москву, президент Володимир Зеленський перераховував озброєння, які брали участь в нальоті. Серед них, був Pelican.

Президент не уточнив, який саме це вид озброєння, але низка пабліків та ЗМІ припустили, що може йтися про балістичну ракету FP-7 від компанії FirePoint. У медіа раніше фігурувала назва "Пелікан" для цієї ракети.

Однак джерела РБК-Україна уточнили, що насправді Pelican - це безпілотник літакового типу. Інші дані щодо нього не розголошуються.

Атака Москви та Підмосков'я

Нагадаємо, цієї ночі Москва та Підмосков'я опинилися під масованою атакою. Серед цілей, які атакували Сили оборони України, був Московський НПЗ. Це один з найбільших російських НПЗ, який забезпечує 40% пального для Москви.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, внаслідок ударів були уражені одразу три установки НПЗ. До того ж на території заводу виникла масштабна пожежа.

Фото та відео з наслідками атаки на Москву вже розлетілися мережею. РБК-Україна зібрало найяскравіші кадри в одному матеріалі - за посиланням.