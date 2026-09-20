У Москві авіаційний колапс після атаки України: сотні рейсів затримано та скасовано

20 вересня у Москві затримали або скасували понад 400 рейсів на тлі найбільшої, за заявами російської влади, атаки українських дронів на регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсант ".

Станом на полудень неділі, згідно з онлайн-табло, у "Шереметьєво" було скасовано понад три десятки рейсів, ще понад 120 затримувалися на приліт і стільки ж - на виліт. Частину рейсів перенаправляли до Нижнього Новгорода, Казані, Чебоксар і Санкт-Петербурга.

За даними "Яндекс Розкладу" станом на ранок 20 вересня скасування стосувалися рейсів до Сочі, Геленджика, Мінеральних Вод, Санкт-Петербурга, Пермі, Мінська та інших міст. Серед затриманих - рейси до Анталії, Шарм-ель-Шейха, Каїра, Стамбула, Сочі, Калінінграда, Єревана й Алмати.

У "Внуково" скасували 11 рейсів, зокрема російських і міжнародних, включно з перельотами до Мінська та Санкт-Петербурга. Ще 69 рейсів затримували на приліт, а 60 - на виліт. Це стосувалося, зокрема, рейсів до Анталії, Стамбула, Самарканда, Батумі та Єревана.

У "Домодєдово" скасували один рейс, ще 27 затримувалися.

У "Жуковському" від початку доби скасували два рейси, на приліт затримували чотири літаки, на виліт - три. Аеропорт відновив роботу о дев'ятій ранку.

У пресслужбі "Шереметьєво" повідомили, що рейси "здійснюються за скоригованим розкладом", а зміни є "вимушеними" через закриття аеропортів в інших регіонах. Аналогічну інформацію надали в "Домодєдово".

У "Внуково" о 12:50 повідомили про "поступове відновлення штатного режиму роботи".