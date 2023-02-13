Пекін заявляє, що США також використовують аеростати над Китаєм. Вашингтон відкинув звинувачення

За словами глави китайського МЗС, для США "не рідкість" входити в повітряний простір інших країн, і Пекіну відомо як мінімум про 10 випадків нібито використання американських аеростатів над Китаєм.

"З минулого року американські висотні аеростати здійснили понад 10 незаконних польотів у повітряний простір Китаю без схвалення відповідних китайських відомств", - сказав він.

Білий дім, у свою чергу, відкидає звинувачення китайської сторони.

"Будь-яке твердження про те, що уряд США використовує повітряні кулі-спостерігачі над КНР, є хибним", - заявив представник Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон.

Він додав, що саме Китай "має програму висотних аеростатів-спостерігачів для збирання розвідувальної інформації".