Пекін визнав, що повітряна куля над Латинською Америкою також належить Китаю

Повітряна куля, помічена в небі над Латинською Америкою, також належить Китаю і нібито використовувалася для льотних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Представник МЗС КНР підтвердив цю інформацію у коментарі виданню. Таким чином, Пекін вперше визнав, що повітряна куля, помічена над двома латиноамериканськими країнами, належить Китаю.

За словами представника міністерства закордонних справ КНР, аеростат " серйозно відхилився" від запланованого курсу і увійшов у небо над Латинською Америкою та Карибським морем "по помилці" через погодні умови та обмежені можливості управління апаратом.

Це друга китайська повітряна куля, яка, як стверджує Пекін, збилася з курсу через погодні умови після того, як у суботу американські військові збили гадану китайську повітряну кулю-шпигун, яка кілька днів летіла над континентальною частиною США.

"Китай - відповідальна країна. Ми завжди суворо дотримувалися міжнародного права. Ми поінформували всі відповідні сторони і належним чином врегулювали ситуацію, яка не становила загрози для жодної країни", - сказав Мао, додавши, що всі сторони "висловили своє розуміння".

У Колумбії та Коста-Ріці підтвердили, що минулого тижня в їхньому повітряному просторі відстежувався білий аеростат спостереження, схожий на той, що був помічений над США.