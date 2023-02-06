ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пекін визнав, що повітряна куля над Латинською Америкою також належить Китаю

Новость на русском →
Понеділок 06 лютого 2023 14:28
Пекін визнав, що повітряна куля над Латинською Америкою також належить Китаю Фото: Пекін визнав, що повітряна куля над Латинською Америкою також належить Китаю (скриншот euronews.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Повітряна куля, помічена в небі над Латинською Америкою, також належить Китаю і нібито використовувалася для льотних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник МЗС КНР підтвердив цю інформацію у коментарі виданню. Таким чином, Пекін вперше визнав, що повітряна куля, помічена над двома латиноамериканськими країнами, належить Китаю.

За словами представника міністерства закордонних справ КНР, аеростат " серйозно відхилився" від запланованого курсу і увійшов у небо над Латинською Америкою та Карибським морем "по помилці" через погодні умови та обмежені можливості управління апаратом.

Це друга китайська повітряна куля, яка, як стверджує Пекін, збилася з курсу через погодні умови після того, як у суботу американські військові збили гадану китайську повітряну кулю-шпигун, яка кілька днів летіла над континентальною частиною США.

"Китай - відповідальна країна. Ми завжди суворо дотримувалися міжнародного права. Ми поінформували всі відповідні сторони і належним чином врегулювали ситуацію, яка не становила загрози для жодної країни", - сказав Мао, додавши, що всі сторони "висловили своє розуміння".

У Колумбії та Коста-Ріці підтвердили, що минулого тижня в їхньому повітряному просторі відстежувався білий аеростат спостереження, схожий на той, що був помічений над США.

Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю , яку вважали кулею-шпигуном.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростату, збитого в суботу ВПС США. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії