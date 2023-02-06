Пекін визнав, що повітряна куля над Латинською Америкою також належить Китаю
Повітряна куля, помічена в небі над Латинською Америкою, також належить Китаю і нібито використовувалася для льотних випробувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Представник МЗС КНР підтвердив цю інформацію у коментарі виданню. Таким чином, Пекін вперше визнав, що повітряна куля, помічена над двома латиноамериканськими країнами, належить Китаю.
За словами представника міністерства закордонних справ КНР, аеростат " серйозно відхилився" від запланованого курсу і увійшов у небо над Латинською Америкою та Карибським морем "по помилці" через погодні умови та обмежені можливості управління апаратом.
Це друга китайська повітряна куля, яка, як стверджує Пекін, збилася з курсу через погодні умови після того, як у суботу американські військові збили гадану китайську повітряну кулю-шпигун, яка кілька днів летіла над континентальною частиною США.
"Китай - відповідальна країна. Ми завжди суворо дотримувалися міжнародного права. Ми поінформували всі відповідні сторони і належним чином врегулювали ситуацію, яка не становила загрози для жодної країни", - сказав Мао, додавши, що всі сторони "висловили своє розуміння".
У Колумбії та Коста-Ріці підтвердили, що минулого тижня в їхньому повітряному просторі відстежувався білий аеростат спостереження, схожий на той, що був помічений над США.
Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю , яку вважали кулею-шпигуном.
Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростату, збитого в суботу ВПС США. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.
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