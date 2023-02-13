Пекин заявляет, что США также используют аэростаты над Китаем. Вашингтон отверг обвинения

Министр иностранных дел Китая Ван Вэньбинь обвинил США в использовании аэростатов в воздушном пространстве КНР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам главы китайского МИД, для США "не редкость" входить в воздушное пространство других стран, и Пекину известно как минимум о 10 случаях якобы использования американских аэростатов над Китаем.
"С прошлого года американские высотные аэростаты совершили более 10 незаконных полетов в воздушное пространство Китая без одобрения соответствующих китайских ведомств", - сказал он.
Белый дом, в свою очередь, отвергает обвинения китайской стороны.
"Любое утверждение о том, что правительство США использует воздушные шары-наблюдатели над КНР, является ложным", - заявил представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.
Он добавил, что именно Китай "имеет программу высотных аэростатов-наблюдателей для сбора разведывательной информации".
Напомним, что за последнее время в воздушном пространстве США и Канады сбили четыре подозрительных объекта, которых назвали пулями-шпионами.
Как утверждает американская разведка, Китай использовал аэростаты в рамках обширной программы наблюдения и мог собирать данные в странах, представляющих ему стратегический интерес.
В ответ на обвинения Пекин признал, что эти шары принадлежат Китаю, но заявляет, что они случайно сбились с маршрута.
При этом, как утверждают западные СМИ, китайский шар-шпион, сбитый над США, был способен собирать некоторые виды электронных сообщений. Он являлся частью флота аэростатов наблюдения, управляемых китайскими военными, которые пролетели над более чем 40 странами на пяти континентах.
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