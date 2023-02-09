Китайський аеростат містив засоби для збору сигналів зв'язку, - NYT

Китайська куля-розвідник, збита американськими військовими над Атлантичним океаном, була здатна збирати деякі види електронних повідомлень. Він був частиною флоту аеростатів спостереження, керованих китайськими військовими, які пролетіли над більш ніж 40 країнами на п'яти континентах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Поки аеростат перебував у повітрі, американські літаки спостереження U-2 зробили його знімки, щоб визначити його можливості. Його обладнання призначалося для розвідувального спостереження і не відповідало обладнанню, встановленому на борту метеорологічних куль".

У кулі-розвідника було кілька антен у масиві, який був здатний збирати і гео-локалізувати повідомлення. Сонячні панелі на апараті були досить великими, щоб виробляти енергію для роботи кількох активних датчиків для збору розвідувальної інформації.

Уряд США впевнений, що компанія, яка виготовила кулю, має прямі комерційні зв'язки з Народно-визвольною армією, китайськими військовими.

"Сполучені Штати також розглянуть можливість вжиття заходів проти пов'язаних із НВАК організацій, які підтримали вторгнення повітряної кулі в повітряний простір США", - заявив у Держдепартаменті, посилаючись на КНР.

Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали кулею-шпигуном.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростата, збитого в суботу ВПС США. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.

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