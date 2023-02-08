Китай використовував повітряні кулі-шпигуни для збору даних у багатьох країнах, - розвідка США

Американська розвідка вважає, що Китай використовував шар-шпигун у рамках великої програми спостереження. Пекін міг збирати дані в країнах, які становлять для нього стратегічний інтерес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними розвідки, аеростат, який протягом кількох років працював частково за межами провінції Хайнань біля південного узбережжя Китаю, збирав інформацію про військові об'єкти в країнах і районах, які становлять стратегічний інтерес для Китаю, включаючи Японію, Індію, В'єтнам, Тайвань і Філіппіни.

Офіційні особи заявили, що ці дирижаблі спостереження, які частково експлуатуються ВПС НВАК, були помічені на п'яти континентах.

"Те, що зробили китайці, - це взяти неймовірно стару технологію і, по суті, поєднати її із сучасними засобами зв'язку та спостереження... Це величезні зусилля", - сказав один із співрозмовників видання.

За словами японських чиновників, у 2020 році над країною було помічено повітряну сферу і деякі люди почали пускати чутку, що бачили НЛО, проте зараз стає ясно, що це була китайська куля-шпигун.

Як стверджує розвідка США, Китай використовує кулі у верхніх шарах атмосфери приблизно в 20 км над Землею. На такій висоті не літають комерційні літаки.

Аналітики досі не знають чисельність флоту аеростатів КНР, проте відомо, що з 2018 року Пекін провів "десятки" місій з повітряними кулями.