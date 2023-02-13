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Пекін заявляє, що США також використовують аеростати над Китаєм. Вашингтон відкинув звинувачення

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Понеділок 13 лютого 2023 16:03
Пекін заявляє, що США також використовують аеростати над Китаєм. Вашингтон відкинув звинувачення Фото: Пекін заявляє, що США також використовують аеростати над Китаєм (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр закордонних справ Китаю Ван Веньбінь звинуватив США у використанні аеростатів у повітряному просторі КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами глави китайського МЗС, для США "не рідкість" входити в повітряний простір інших країн, і Пекіну відомо як мінімум про 10 випадків нібито використання американських аеростатів над Китаєм.

"З минулого року американські висотні аеростати здійснили понад 10 незаконних польотів у повітряний простір Китаю без схвалення відповідних китайських відомств", - сказав він.

Білий дім, у свою чергу, відкидає звинувачення китайської сторони.

"Будь-яке твердження про те, що уряд США використовує повітряні кулі-спостерігачі над КНР, є хибним", - заявив представник Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон.

Він додав, що саме Китай "має програму висотних аеростатів-спостерігачів для збирання розвідувальної інформації".

Нагадаємо, що останнім часом у повітряному просторі США та Канади збили чотири підозрілі об'єкти, яких назвали кулями-шпигунами.

Як стверджує американська розвідка,Китай використовував аеростати в рамках великої програми спостереження і міг збирати дані в країнах, які становлять йому стратегічний інтерес.

У відповідь на звинувачення Пекін визнав, що ці кулі належать Китаю , але заявляє, що вони випадково збилися з маршруту.

При цьому, як стверджують західні ЗМІ, китайська куля-шпигун, збита над США, була здатна збирати деякі види електронних повідомлень. Він був частиною флоту аеростатів спостереження, керованих китайськими військовими, які пролетіли понад 40 країнами на п'яти континентах.

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