Пекін заявляє, що США також використовують аеростати над Китаєм. Вашингтон відкинув звинувачення
Міністр закордонних справ Китаю Ван Веньбінь звинуватив США у використанні аеростатів у повітряному просторі КНР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами глави китайського МЗС, для США "не рідкість" входити в повітряний простір інших країн, і Пекіну відомо як мінімум про 10 випадків нібито використання американських аеростатів над Китаєм.
"З минулого року американські висотні аеростати здійснили понад 10 незаконних польотів у повітряний простір Китаю без схвалення відповідних китайських відомств", - сказав він.
Білий дім, у свою чергу, відкидає звинувачення китайської сторони.
"Будь-яке твердження про те, що уряд США використовує повітряні кулі-спостерігачі над КНР, є хибним", - заявив представник Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон.
Він додав, що саме Китай "має програму висотних аеростатів-спостерігачів для збирання розвідувальної інформації".
Нагадаємо, що останнім часом у повітряному просторі США та Канади збили чотири підозрілі об'єкти, яких назвали кулями-шпигунами.
Як стверджує американська розвідка,Китай використовував аеростати в рамках великої програми спостереження і міг збирати дані в країнах, які становлять йому стратегічний інтерес.
У відповідь на звинувачення Пекін визнав, що ці кулі належать Китаю , але заявляє, що вони випадково збилися з маршруту.
При цьому, як стверджують західні ЗМІ, китайська куля-шпигун, збита над США, була здатна збирати деякі види електронних повідомлень. Він був частиною флоту аеростатів спостереження, керованих китайськими військовими, які пролетіли понад 40 країнами на п'яти континентах.
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