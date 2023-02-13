Пекин заявляет, что США также используют аэростаты над Китаем. Вашингтон отверг обвинения

Министр иностранных дел Китая Ван Вэньбинь обвинил США в использовании аэростатов в воздушном пространстве КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам главы китайского МИД, для США "не редкость" входить в воздушное пространство других стран, и Пекину известно как минимум о 10 случаях якобы использования американских аэростатов над Китаем.

"С прошлого года американские высотные аэростаты совершили более 10 незаконных полетов в воздушное пространство Китая без одобрения соответствующих китайских ведомств", - сказал он.

Белый дом, в свою очередь, отвергает обвинения китайской стороны.

"Любое утверждение о том, что правительство США использует воздушные шары-наблюдатели над КНР, является ложным", - заявил представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Он добавил, что именно Китай "имеет программу высотных аэростатов-наблюдателей для сбора разведывательной информации".