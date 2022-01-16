Пекин вводит обязательный COVID-тест для въезжающих в преддверии Олимпиады
Власти Пекина с 22 января вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих в город. Там менее чем через три недели стартует зимняя Олимпиада 2022.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Известно, что это правило будет действовать как минимум до конца марта.
"Пекин потребует от путешественников пройти тест на COVID-19 в течение 72 часов после прибытия в китайскую столицу", - говорится в сообщении.
Указано, что соответствующее решение было принято после зафиксированного в городе первого случая инфицирования новым штаммом COVID "Омикрон".
При этом указывается, что столица уже ранее требовала от туристов отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.
Напомним, в субботу, 15 января, в столице Китая Пекине было зарегистрировано первое местное заражение штаммом коронавируса "Омикрон".
Добавим, Китай допускает рост заболеваемости COVID-19 во время Олимпиады. Это связывают с приездом иностранцев.
Ранее директор Олимпийского департамента Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре заявил, что "подготовка к Олимпиаде в Пекине завершена и все безопасно".