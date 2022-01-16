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Пекин вводит обязательный COVID-тест для въезжающих в преддверии Олимпиады

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Пекин, Воскресенье 16 января 2022 15:59
Пекин вводит обязательный COVID-тест для въезжающих в преддверии Олимпиады Фото: Пекин вводит обязательный COVID-тест для въезжающих в преддверии Олимпиады (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Пекина с 22 января вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих в город. Там менее чем через три недели стартует зимняя Олимпиада 2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что это правило будет действовать как минимум до конца марта.

"Пекин потребует от путешественников пройти тест на COVID-19 в течение 72 часов после прибытия в китайскую столицу", - говорится в сообщении.

Указано, что соответствующее решение было принято после зафиксированного в городе первого случая инфицирования новым штаммом COVID "Омикрон".

При этом указывается, что столица уже ранее требовала от туристов отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.

Напомним, в субботу, 15 января, в столице Китая Пекине было зарегистрировано первое местное заражение штаммом коронавируса "Омикрон".

Добавим, Китай допускает рост заболеваемости COVID-19 во время Олимпиады. Это связывают с приездом иностранцев.

Ранее директор Олимпийского департамента Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре заявил, что "подготовка к Олимпиаде в Пекине завершена и все безопасно".

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