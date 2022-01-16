Пекін вводить обов'язковий COVID-тест для в'їжджаючих напередодні Олімпіади
Влада Пекіна з 22 січня вводить обов'язкове тестування на COVID-19 для всіх в'їжджаючих до міста. Там менш ніж за три тижні стартує зимова Олімпіада 2022.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відомо, що це правило діятиме як мінімум до кінця березня.
"Пекін вимагатиме від мандрівників пройти тест на COVID-19 протягом 72 годин після прибуття в китайську столицю", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що відповідне рішення було ухвалено після зафіксованого у місті першого випадку інфікування новим штамом COVID "Омікрон".
При цьому вказується, що столиця вже раніше вимагала від туристів негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом 48 годин до приїзду, та спеціальний код про відсутність хвороби.
Нагадаємо, в суботу, 15 січня, в столиці Китаю Пекіні було зареєстровано перше місцеве зараження штамом коронавірусу "Омікрон".
Додамо, Китай допускає зростання захворюваності на COVID-19 під час Олімпіади. Це пов'язують з приїздом іноземців.
Раніше директор олімпійського департаменту Міжнародного олімпійського комітету П'єр Дюкре заявив, що "підготовка до Олімпіади в Пекіні завершена і все безпечно".