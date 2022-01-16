ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пекін вводить обов'язковий COVID-тест для в'їжджаючих напередодні Олімпіади

Новость на русском →
Пекін, Неділя 16 січня 2022 15:59
Пекін вводить обов'язковий COVID-тест для в'їжджаючих напередодні Олімпіади Фото: Пекін вводить обов'язковий COVID-тест для в'їжджаючих напередодні Олімпіади (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Влада Пекіна з 22 січня вводить обов'язкове тестування на COVID-19 для всіх в'їжджаючих до міста. Там менш ніж за три тижні стартує зимова Олімпіада 2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що це правило діятиме як мінімум до кінця березня.

"Пекін вимагатиме від мандрівників пройти тест на COVID-19 протягом 72 годин після прибуття в китайську столицю", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що відповідне рішення було ухвалено після зафіксованого у місті першого випадку інфікування новим штамом COVID "Омікрон".

При цьому вказується, що столиця вже раніше вимагала від туристів негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом 48 годин до приїзду, та спеціальний код про відсутність хвороби.

Нагадаємо, в суботу, 15 січня, в столиці Китаю Пекіні було зареєстровано перше місцеве зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Додамо, Китай допускає зростання захворюваності на COVID-19 під час Олімпіади. Це пов'язують з приїздом іноземців.

Раніше директор олімпійського департаменту Міжнародного олімпійського комітету П'єр Дюкре заявив, що "підготовка до Олімпіади в Пекіні завершена і все безпечно".

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Пекин
NEWS
За порушення - штраф. В Україні встановлено місця, де не можна курити (повний список)
За порушення - штраф. В Україні встановлено місця, де не можна курити (повний список)
DAILY
Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України