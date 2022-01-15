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За три недели до Олимпиады. В Пекине выявили первый случай "Омикрона"

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Суббота 15 января 2022 19:32
За три недели до Олимпиады. В Пекине выявили первый случай "Омикрона" Фото: В Пекине выявили первый случай "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 15 января, в столице Китая Пекине было зарегистрировано первое местное заражение штаммом коронавируса "Омикрон". Инфицирование новым штаммом выявили за три недели до проведения зимних Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сотрудник пекинского городского управления по контролю за заболеваниями Панг Синьхуо сообщил, что лабораторные анализы выявили у человека "мутации, характерные для штамма "Омикрон".

Представитель района Хайдянь заявил, что городские власти опечатали жилой комплекс и рабочее место инфицированного, а также собрали 2430 образцов для анализа у людей, связанных с этими двумя местами.

Обнаружение штамма "Омикрон" в Пекине произошло в тот момент, когда города по всей стране усилили бдительность в преддверии зимних Олимпийских игр, которые начнутся 4 февраля.

Власти также предупредили, что штамм "Омикрон" повышает риск передачи COVID-19, поскольку все больше людей путешествуют по стране и возвращаются в Китай из-за рубежа в связи с праздником Лунного Нового года, начинающимся в конце месяца.

Напомним, что Китай допускает рост заболеваемости коронавирусом во время Олимпиады. Это связывают с приездом иностранцев.

Кроме того, директор олимпийского департамента Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре заявил, что подготовка к Олимпиаде в Пекине завершена.

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