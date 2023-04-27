Пекин отправит в Украину того, кто будет "способствовать мирным переговорам", - МИД Китая
Китай планирует направить в Украину того, кто "хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам".
Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, пишет РБК-Украина со ссылкой на Global Times.
Как отметила Нин, информация о визите специального посланника Пекина по евразийским делам в Украину будет обнародована отдельно.
"Посланником будет кто-то, кто хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам",- заявила пресс-секретарь.
В то же время она добавила, что Китай планирует продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы "сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании".
"Китай приветствует новоназначенного посла Украины в КНР и готов сделать выполнение им своих обязанностей максимально удобным", - добавила Нин.
Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина:
Президент Украины Владимир Зеленский, 26 апреля, провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров последний заявил о готовности Пекина сотрудничать с Киевом. Также он заверил, что Китай находится "на стороне мира".
После переговоров лидеров, в Китае заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса". Украина со своей стороны назначила Павла Рябикина новым послом в Китае.
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