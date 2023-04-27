ua ru
Чт, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пекин отправит в Украину того, кто будет "способствовать мирным переговорам", - МИД Китая

Новина українською →
Четверг 27 апреля 2023 14:55
Пекин отправит в Украину того, кто будет "способствовать мирным переговорам", - МИД Китая Фото: Пекин отправит в Украину того, кто будет "способствовать мирным переговорам" (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Сергей Пышкин

Китай планирует направить в Украину того, кто "хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам".

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, пишет РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Как отметила Нин, информация о визите специального посланника Пекина по евразийским делам в Украину будет обнародована отдельно.

"Посланником будет кто-то, кто хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам",- заявила пресс-секретарь.

В то же время она добавила, что Китай планирует продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы "сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании".

"Китай приветствует новоназначенного посла Украины в КНР и готов сделать выполнение им своих обязанностей максимально удобным", - добавила Нин.

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина:

Президент Украины Владимир Зеленский, 26 апреля, провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров последний заявил о готовности Пекина сотрудничать с Киевом. Также он заверил, что Китай находится "на стороне мира".

После переговоров лидеров, в Китае заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса". Украина со своей стороны назначила Павла Рябикина новым послом в Китае.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Китай
NEWS
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина