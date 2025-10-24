UA

Пекін підтвердив: Сі Цзіньпін відвідає Південну Корею, коли там буде Трамп

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Китай офіційно підтвердив, що президент Сі Цзіньпін відвідає Південну Корею. В той час там також буде присутній президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Anadolu Ajansı.

Сьогодні, 24 жовтня, Пекін підтвердив, що президент Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня здійснить державний візит до Південної Кореї, який стане його першим за 11 років.

Сі вилетить до південно-східного міста Кьонджу на Південній Кореї 30 жовтня, щоб взяти участь в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), а поїздка завершиться 1 листопада. Сеул вже підтвердив державний візит Сі.

Варто зазначити, що вчора Керолайн Лівітт під час прес-конференції заявила, що президент Трамп планує зустрітись на цьому саміті зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі Трамп повернеться до Вашингтона. Президент США навіть відзначив, що проблема незаконного обігу фентанілу стане "першим питанням", яке він обговорить зі своїм китайським колегою.

Міністерство закордонних справ Китаю наразі ж з приводу зустрічі з президентом США не висловлювалося.

Варто додати, що Трамп і Сі Цзіньпін розмовляли щонайменше тричі цього року, востаннє у вересні, коли два лідери, серед іншого, уклали угоду щодо діяльності TikTok у США.

А от востаннє зустрічалися особисто лідери двох найбільших економік світу ще у 2019 році, під час першого терміну Трампа на посаді президента Білого дому.

Варто додати, що ще на початку жовтня Трамп говорив, що може зустрітися з китайським лідером.

Проте вже 10 жовтня Трамп виступив із різкою критикою Китаю. Тоді, як сказав Трамп, Пекін "розсилає листи країнам по всьому світу, заявляючи про намір запровадити експортний контроль на всі елементи виробництва, пов'язані з рідкісноземельними металами", що в Вашингтоні вважають неприпустимим.

Глава США того разу наголосив, що у зустрічі зі Сі "немає необхідності". Проте пройшов лише тиждень, а президент США несподівано почав знову хвалити китайського лідера та навіть особисто висловив бажання зустрітися з Сі у Південній Кореї та "укласти угоду".

