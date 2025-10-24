Пекін підтвердив: Сі Цзіньпін відвідає Південну Корею, коли там буде Трамп

Сьогодні, 24 жовтня, Пекін підтвердив, що президент Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня здійснить державний візит до Південної Кореї, який стане його першим за 11 років.

Сі вилетить до південно-східного міста Кьонджу на Південній Кореї 30 жовтня, щоб взяти участь в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), а поїздка завершиться 1 листопада. Сеул вже підтвердив державний візит Сі.

Варто зазначити, що вчора Керолайн Лівітт під час прес-конференції заявила, що президент Трамп планує зустрітись на цьому саміті зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі Трамп повернеться до Вашингтона. Президент США навіть відзначив, що проблема незаконного обігу фентанілу стане "першим питанням", яке він обговорить зі своїм китайським колегою.

Міністерство закордонних справ Китаю наразі ж з приводу зустрічі з президентом США не висловлювалося.

Варто додати, що Трамп і Сі Цзіньпін розмовляли щонайменше тричі цього року, востаннє у вересні, коли два лідери, серед іншого, уклали угоду щодо діяльності TikTok у США.

А от востаннє зустрічалися особисто лідери двох найбільших економік світу ще у 2019 році, під час першого терміну Трампа на посаді президента Білого дому.