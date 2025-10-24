Пекин подтвердил: Си Цзиньпин посетит Южную Корею, когда там будет Трамп

Сегодня, 24 октября, Пекин подтвердил, что президент Китая Си Цзиньпин на следующей неделе совершит государственный визит в Южную Корею, который станет его первым за 11 лет.

Си вылетит в юго-восточный город Кёнджу в Южной Корее 30 октября, чтобы принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а поездка завершится 1 ноября. Сеул уже подтвердил государственный визит Си.

Стоит отметить, что вчера Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции заявила, что президент Трамп планирует встретиться на этом саммите со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

После встречи Трамп вернётся в Вашингтон. Президент США даже отметил, что проблема незаконного оборота фентанила станет "первым вопросом", который он обсудит со своим китайским коллегой.

Министерство иностранных дел Китая пока же по поводу встречи с президентом США не высказывалось.

Стоит добавить, что Трамп и Си Цзиньпин разговаривали по меньшей мере трижды в этом году, последний раз в сентябре, когда два лидера, среди прочего, заключили соглашение о деятельности TikTok в США.

А вот последний раз встречались лично лидеры двух крупнейших экономик мира еще в 2019 году, во время первого срока Трампа на посту президента Белого дома.