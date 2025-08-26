ua en ru
Сі Цзіньпін оголосив про плани разом із Росією змінити міжнародний порядок

Вівторок 26 серпня 2025 10:58
UA EN RU
Сі Цзіньпін оголосив про плани разом із Росією змінити міжнародний порядок Фото: Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китай і Росія мають спільно захищати свої інтереси в галузі безпеки і розвитку з метою побудувати більш "справедливий" міжнародний порядок.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін спікеру російського парламенту, який перебуває з візитом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В'ячеслав Володін, голова Державної Думи РФ, прибув до Китаю перед візитом Путіна до Китаю цими вихідними, де він зустрінеться з десятками світових лідерів країн "Глобального півдня", включно з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, на форумі з безпеки.

Росія і Китай повинні "об'єднати" країни "Глобального півдня", сказав Сі Володіну, ключовому союзнику Путіна всередині країни.

Парад у Пекіні та військове співробітництво

Путін також стане головним іноземним гостем на військовому параді в Пекіні, присвяченому капітуляції Японії і закінченню Другої світової війни. Парад стане масштабною демонстрацією модернізованих збройних сил Китаю.

Китайська влада розгорнула кампанію, нагадуючи, що Китай і колишній Радянський Союз зіграли ключову роль як в азіатському, так і в європейському театрах військових дій під час Другої світової війни.

Тиск США і нові санкції

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести "масштабні" санкції проти Росії протягом двох тижнів, якщо не буде досягнуто прогресу в припиненні війни проти України.

На початку серпня Трамп провів саміт із Володимиром Путіним на Алясці, але не зміг домогтися його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський лідер також заявив, що Китай має надати США рідкісноземельні магніти, інакше Вашингтон запровадить тарифи в розмірі 200% або "щось на кшталт цього".

Слаборозвинені країни "Глобального півдня"

Нагадаємо, країни "Глобального півдня" об'єднані в аморфну групу БРІКС. Рівень життя в країнах БРІКС не можна порівняти з країнами "Великої сімки", де люди багатші в кілька разів. Наприклад, ВВП на душу населення у США становить 70 тисяч доларів, у Китаї - 12 тисяч.

При цьому ВВП України та її союзників сумарно в 21 раз перевищує показники Росії та її друзів.

Китай і Росія є диктатурами, в яких ніколи в історії не було вільних виборів. Згідно з V-Dem Democracy Index 2023, Китай - третя найменш електоральна демократія у світі та друга найгірша в Азії.

На 2025 рік Китай посідає 178-ме місце зі 180 за свободою преси, Freedom of the Press Index називає країну "найбільшою в'язницею для журналістів у світі".

