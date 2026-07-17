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"Пекельні санкції" проти РФ під питанням через позицію Трампа, - Axios

10:34 17.07.2026 Пт
2 хв
Президент США досі не ухвалив остаточне рішення
aimg Юлія Капітонова
"Пекельні санкції" проти РФ під питанням через позицію Трампа, - Axios Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп поки що не висловив повної підтримки новому законопроєкту про санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як вдалося дізнатися журналістам, глава Білого дому поки не готовий публічно повністю підтримати законопроєкт про нові санкції США проти Росії.

Попри це, Трамп дав зрозуміти, що планує підписати документ у пам'ять про Ліндсі Грема.

Як відомо, покійний сенатор-республіканець разом зі своїм соратником, сенатором-демократом Річардом Блюменталем, багато місяців працювали над посиленням санкційного тиску на Кремль.

Сам Дональд Трамп нещодавно заявив, що вважає ухвалення законопроєкту про нові санкції цілком імовірним.

Водночас одна з головних проблем полягає в тому, що він не розглядає просування цієї ініціативи як один зі своїх пріоритетів.

До речі, 17 липня стало відомо, що "пекельні санкції" Грема проти Росії вже підтримують понад 60 сенаторів. Фактично це означає, що законопроєкт має достатню кількість голосів для ухвалення в Сенаті.

Попри це, залишається ще одна перешкода - терміни його розгляду досі не визначені.

Нещодавно РБК-Україна розповідало, що саме міститься у законопроєкті Грема про "пекельні санкції" проти РФ.

Наразі відомо, що в Білому домі заявили про готовність підтримати таку санкційну ініціативу.

Також раніше в ОПУ розкрили, як працюватиме механізм "пекельних санкцій" США проти РФ.

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