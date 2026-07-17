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"Адские санкции" против РФ под вопросом из-за позиции Трампа, - Axios

10:34 17.07.2026 Пт
2 мин
Президент США до сих пор не принял окончательное решение
aimg Юлия Капитонова
"Адские санкции" против РФ под вопросом из-за позиции Трампа, - Axios Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп пока не выразил полной поддержки новому законопроекту о санкциях против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как удалось узнать журналистам, глава Белого дома пока не готов публично полностью поддержать законопроект о новых санкциях США против России.

Несмотря на это, Трамп дал понять, что планирует подписать документ в память о Линдсе Грэме.

Как известно, покойный сенатор-республиканец вместе со своим соратником, сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, многие месяцы работали над усилением санкционного давления на Кремль.

Сам Дональд Трамп недавно заявил, что считает принятие законопроекта о новых санкциях вполне вероятным.

В то же время, одна из главных проблем заключается в том, что он не рассматривает продвижение этой инициативы как один из своих приоритетов.

Кстати, 17 июля стало известно, что "адские санкции" Грэма против России уже поддерживают более 60 сенаторов. Фактически это означает, что законопроект имеет достаточное количество голосов для принятия в Сенате.

Несмотря на это, остается еще одно препятствие - сроки его рассмотрения до сих пор не определены.

Недавно РБК-Украина рассказывало, что именно содержится в законопроекте Грэма об "адских санкциях" против РФ.

Известно, что в Белом доме заявили о готовности поддержать такую санкционную инициативу.

Также ранее в ОПУ раскрыли, как будет работать механизм "адских санкций" США против РФ.

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