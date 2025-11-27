ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Пекельна пожежа у Гонконзі. Кількість жертв знову зросла, сотні людей зникли безвісти

Гонконг, Четвер 27 листопада 2025 23:14
UA EN RU
Пекельна пожежа у Гонконзі. Кількість жертв знову зросла, сотні людей зникли безвісти Фото: рятувальні роботи тривають, майже 300 людей досі не знайдені (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Щонайменше 83 особи загинули внаслідок масштабної пожежі у багатоповерховому житловому комплексі у Гонконзі. Кількість жертв може бути ще більшою, адже доля 279 людей залишається невідомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Згідно з інформацією Департаменту пожежної служби, понад 70 людей отримали поранення, серед них 11 пожежників. Близько 900 людей евакуювали до тимчасових притулків.

Раніше глава адміністрації Гонконгу Джон Лі повідомляв, що 279 людей зникли безвісти. На останній пресконференції у четвер, 27 листопада, влада не надала оновлених даних щодо зниклих безвісти людей або їхньої кількості у понівечених будинках.

"Рятувальники борються з високими температурами та обережно підіймаються поверх за поверхом, ретельно шукаючи та прагнучи якомога швидше врятувати людей", - наголосив заступник директора пожежної служби Вонг Ка-він.

Він також зауважив, що не виключає виявлення більшої кількості поранених під час рятувальних робіт.

Що відомо про пожежу

Нагадаємо, 26 листопада близько 15:00 виникла масштабна пожежа у житловому комплексі "Ван Фук Корт" у районі Тай. Комплекс налічує 2000 квартир, в яких проживає близько 4600 осіб.

Влада присвоїла пожежі найвищий, п'ятий рівень небезпеки. Вона виникла внаслідок займання бамбукових будівельних лісів та сітки, якими були оточені будівлі на час реновації.

Зазначимо, поліція Гонконгу заарештувала трьох чоловіків, підозрюваних у причетності до виникнення пожежі. Йдеться про двох директорів будівельної компанії та інженера-консультанта віком від 52 до 68 років. Їм було висунуто обвинувачення в ненавмисному вбивстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гонконг Пожежа
Новини
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає