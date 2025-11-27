Смертельна пожежа в Гонконзі: затримано трьох співробітників будівельної фірми

Поліція Гонконгу заарештувала трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до великої пожежі в житловому комплексі району Тай-По. Їм висунуто обвинувачення в ненавмисному вбивстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними правоохоронців, затриманими стали два директори будівельної компанії та інженер-консультант віком від 52 до 68 років.

Версія поліції щодо пожежі

Старший суперінтендант поліції Айлін Чун зазначила, що на зовнішніх частинах будівель було виявлено захисні плівки і сітки, які, ймовірно, не мали вогнестійких властивостей. Також на вікнах знайшли листи пінопласту - аналогічні матеріали виявили і в будівлі, якої пожежа не торкнулася.

Як пише AP, загоряння виникло в середу вдень на будівельних риштуваннях 32-поверхової будівлі. Вогонь швидко перекинувся на сім із восьми багатоповерхівок комплексу, імовірно через сильний вітер. Загинули щонайменше 44 людини, ще 279 вважаються зниклими безвісти.