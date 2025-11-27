ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Адский пожар в Гонконге. Количество жертв снова возросло, сотни людей пропали без вести

Гонконг, Четверг 27 ноября 2025 23:14
UA EN RU
Адский пожар в Гонконге. Количество жертв снова возросло, сотни людей пропали без вести Фото: спасательные работы продолжаются, почти 300 человек до сих пор не найдены (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

По меньшей мере 83 человека погибли в результате масштабного пожара в многоэтажном жилом комплексе в Гонконге. Количество жертв может быть еще больше, ведь судьба 279 человек остается неизвестной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Согласно информации Департамента пожарной службы, более 70 человек получили ранения, среди них 11 пожарных. Около 900 человек эвакуировали во временные убежища.

Ранее глава администрации Гонконга Джон Ли сообщал, что 279 человек пропали без вести. На последней пресс-конференции в четверг, 27 ноября, власти не предоставили обновленных данных о пропавших без вести людей или их количестве в поврежденных домах.

"Спасатели борются с высокими температурами и осторожно поднимаются этаж за этажом, тщательно ища и стремясь как можно скорее спасти людей", - отметил заместитель директора пожарной службы Вонг Ка-вин.

Он также отметил, что не исключает обнаружения большего количества раненых во время спасательных работ.

Что известно о пожаре

Напомним, 26 ноября около 15:00 возник масштабный пожар в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в районе Тай. Комплекс насчитывает 2000 квартир, в которых проживает около 4600 человек.

Власти присвоили пожару самый высокий, пятый уровень опасности. Он возник в результате возгорания бамбуковых строительных лесов и сетки, которыми были окружены здания на время реновации.

Отметим, полиция Гонконга арестовала трех мужчин, подозреваемых в причастности к возникновению пожара. Речь идет о двух директорах строительной компании и инженере-консультанте в возрасте от 52 до 68 лет. Им было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гонконг Пожар
Новости
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает