НДС для ФОП: условие ЕС может сорвать ратификацию кредита в Раде, - источники

Условие для получения макрофинансовой помощи от ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро может сорвать ратификацию документа в Верховной Раде.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами ".

"Мы хотим, чтобы меморандум о макрофине был ратифицирован. Но если там будет норма об НДС для ФОПов, то это станет проблемой", - сказал собеседник издания, знакомый с работой над соглашением с Еврокомиссией.

Сейчас меморандум с ЕС о макрофинансовой помощи подписан и предварительно он содержит условие о введении НДС для ФОПов.

Но по информации издания, финальный вариант документа еще дорабатывается, и Украина пытается скорректировать предложенный перечень условий, в частности по НДС, сообщил изданию собеседник, знакомый с подготовкой документа.