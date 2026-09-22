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ПДВ для ФОПів таки запровадять: Мінфін розкрив, від якого обороту платитимуть податок

20:51 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: підприємець працює за ноутбуком у кав'ярні (Getty Images)

Підприємців планують зобов'язати сплачувати ПДВ після перевищення річного обороту в 85 тисяч євро. Для України це понад 4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram народної депутатки від фракції "Слуга народу" Ольги Василевської-Смаглюк.

У дописі депутатка наводить заяву заступниці міністра фінансів України Світлани Воробей.

За словами Воробей, запровадження ПДВ для ФОПів пов'язане не лише з рішеннями української влади, а й з євроінтеграційними зобов'язаннями України.

"ПДВ для ФОПів - це не придумка Міністерства фінансів. Це не придумка Податкової, це не придумка Верховної Ради. ПДВ для ФОПів - це вимога 112-ї директиви, яка регламентує адміністрування податку на додану вартість в країнах ЄС", - заявила Воробей.

Водночас вона зазначила, що Україні вдалося домовитися з міжнародними партнерами про максимально високий можливий поріг - 85 тисяч євро.

Таким чином, обов'язок реєструватися платником ПДВ планують поширити на ФОПів, чий річний оборот перевищуватиме цю суму.

Нагадаємо, у липні МВФ погодив перенесення термінів запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців на один рік.

Введення ПДВ для платників спрощеної системи оподаткування є одним із зобов'язань України перед МВФ у рамках програми розширеного фінансування (EFF).

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