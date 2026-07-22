МВФ затвердив нові терміни запровадження ПДВ для ФОПів

Міжнародний валютний фонд погодив перенесення термінів запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізосіб-підприємців (ФОП). Закон має набути чинності із січня 2028 року замість січня 2027-го.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться в оновленому меморандумі між Україною та МВФ, з яким ознайомилася редакція.

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Введення ПДВ для ФОП відклали на рік. МВФ погодився перенести набрання законом чинності з січня 2027 року на січень 2028 року.

МВФ погодився перенести набрання законом чинності з січня 2027 року на січень 2028 року. Україна зобов'язалася скасувати визволення спрощенців від ПДВ. Влада підтвердила відданість реформі, хоча визнала, що ухвалити відповідний закон буде непросто.

Влада підтвердила відданість реформі, хоча визнала, що ухвалити відповідний закон буде непросто. До кінця 2026 року мають підготувати заходи проти зловживань. Йдеться про боротьбу зі штучним дробленням бізнесу, маніпуляціями зі зміною системи оподаткування.

Йдеться про боротьбу зі штучним дробленням бізнесу, маніпуляціями зі зміною системи оподаткування. МВФ розраховує на додаткові надходження до бюджету. У Фонді вважають, що скасування пільги з ПДВ розширить податкову базу, скоротить тіньову економіку та зменшить виплати зарплат "у конвертах".

У Фонді вважають, що скасування пільги з ПДВ розширить податкову базу, скоротить тіньову економіку та зменшить виплати зарплат "у конвертах". Перенесення реформи значить відмовитися від неї. Нові терміни закріплені в оновленому меморандумі, а виконання цієї умови залишиться одним із структурних маяків програми співробітництва України з МВФ.

Згідно з оновленим документом, Верховна Рада має ухвалити законопроект про введення ПДВ до кінця квітня 2027 року. Це новий структурний маяк для продовження фінансування.

Закон має набути чинності з січня 2028 року. "Це на один рік пізніше, ніж було передбачено раніше", – наголошується у документі.

У меморандумі наголошується, що влада України погодилася погодитися скасувати звільнення від ПДВ для фізосіб-підприємців.

"Українська влада підкреслила, що прийняття необхідних законів у парламенті залишається складним завданням, проте підтвердила свою прихильність до скасування звільнення від ПДВ для платників спрощеної системи оподаткування”, – йдеться у документі.

Крім того, необхідно буде розробити додаткові заходи щодо боротьби з тими, хто ухиляється від сплати податку.

Документ має передбачати заходи проти:

штучного дроблення бізнесу, що дозволяє зберігати право застосування спрощеної системи;

переходу між спрощеною та загальною системою оподаткування виключно з метою зменшення податкових зобов'язань;

використання спрощеної системи для маскування трудових відносин, що дозволяє уникати сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Розробку таких заходів визначено як новий структурний маяк, який необхідно виконати до кінця грудня 2026 року.

За оцінкою МВФ, перенесення реформи призведе до пізнішого надходження додаткових доходів до бюджету.

"Йдеться не лише про прямий ефект від розширення бази оподаткування ПДВ (який оцінюється приблизно в 0,4% ВВП), а й про значно масштабніший непрямий ефект від скорочення тіньової економіки", – йдеться у меморандумі.

За оцінкою Фонду, чинне звільнення від ПДВ:

сприяє виплаті заробітної плати "у конвертах";

підвищує привабливість контрабанди.

Нагадаємо, запровадження ПДВ для платників спрощеної системи оподаткування є одним із зобов'язань України перед МВФ у рамках програми розширеного фінансування (EFF) . Спочатку передбачалося, що відповідний закон набуде чинності із січня 2027 року.

Проте Фонд уже двічі погоджувався пом'якшити цю умову після прохань української влади, яка вказувала на складність ухвалення такої реформи під час війни.