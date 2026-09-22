НДС для ФОП таки введут: Минфин раскрыл, от какого оборота будут платить налог

По словам заместителя министра финансов Украины Светланы Воробей, введение НДС для ФОП связано не только с решениями украинской власти, но и с евроинтеграционными обязательствами Украины.

"НДС для ФОП - это не выдумка Министерства финансов. Это не выдумка Налоговой, это не выдумка Верховной Рады. НДС для ФОП - это требование 112-й директивы, регламентирующей администрирование налога на добавленную стоимость в странах ЕС", - заявила Воробей.

В то же время она отметила, что Украине удалось договориться с международными партнерами о максимально высоком возможном пороге - 85 тысяч евро .

Таким образом, обязанность регистрироваться плательщиком НДС планируется распространить на ФОП, чей годовой оборот будет превышать эту сумму.