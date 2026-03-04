ua en ru
ПДВ для ФОПів не скасують, але умови змінять, - Свириденко

16:05 04.03.2026 Ср
2 хв
ПДВ буде, але більшості підприємців не торкнеться
aimg Олена Чупровська
ПДВ для ФОПів не скасують, але умови змінять, - Свириденко Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (facebook.com/KabminUA)

Влада не планує скасовувати обов'язкову реєстрацію ФОП платниками ПДВ. Проте умови можуть змінити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь прем'єр-міністра України Юлії Свириденко на петицію.

Читайте також: Україна отримала перший транш від МВФ: на що спрямують кошти

Прем'єр зазначила, що законопроєкт від Мінфіну до Кабміну ще не надходив.

Свириденко сказала, що консультації з експертами та представниками бізнесу щодо розміру порогу реєстрації платником податку на додану вартість ще тривають.

За її словами, зміни щодо обов'язкової реєстрації платниками ПДВ не будуть стосуватись більшості ФОПів.

Уряд орієнтується на граничний показник у 85 тисяч євро, встановлений відповідною директивою ЄС. Кожна країна-член сама визначає конкретну суму після консультацій з Комітетом ЄС з питань ПДВ.

Чому це взагалі обговорюється

Свириденко нагадала, що ще у грудні 2023 року уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року. Вона передбачає реєстрацію підприємців на спрощеній системі платниками ПДВ, якщо ті перевищать певний поріг доходу.

Крім того, Україна взяла на себе зобов'язання впровадити норми ЄС у сфері оподаткування. При цьому, за словами прем'єрки, уряди можуть застосовувати спрощені процедури нарахування та стягнення ПДВ - якщо це не зменшує надходжень до бюджету.

Передісторія

У грудні минулого року Мінфін оприлюднив законопроєкт про запровадження ПДВ для більшості ФОП. Документ передбачав: з 1 січня 2027 року платники єдиного податку зобов'язані реєструватися платниками ПДВ, якщо їхній річний дохід перевищує 1 мільйон гривень.

За підрахунками Мінфіну, під дію цієї норми підпали б понад 660 тисяч підприємців - переважно з другої та третьої груп.

Подання цього законопроєкту до Верховної Ради було однією з умов нової програми співпраці з МВФ. Однак згодом МФВ пом'якшив вимоги.

Проти законопроєкту виступили бізнес та аналітики. Вони застерегли такі зміни можуть спричинити непосильне навантаження і навіть зупинку роботи частини підприємців. Відповідно це відобразиться на цінах на продукти і не тільки.

