Пайки для бойовиків й не тільки. Білий дім опублікував "розтрати" в USAID

USAID

21 січня Трамп оголосив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги з метою перевірки їх на предмет відповідності його зовнішній політиці. Через пару днів також було видано наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги й видачу нової.

Пізніше стало відомо, що філіал USAID в Україні також призупинив ведення проєкт та їхнього фінансування.

Детальніше про ситуацію читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "USAID на паузі. Чому Україні заморозили мільярди доларів та якими будуть наслідки".

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