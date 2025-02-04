Пайки для боевиков и не только. Белый дом опубликовал "растраты" в USAID

USAID

21 января Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи с целью проверки их на предмет соответствия его внешней политике. Через пару дней также был издан приказ о "приостановке работы" для всей существующей иностранной помощи и выдаче новой.

Позже стало известно, что филиал USAID в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.

Подробнее о ситуации читайте в отдельном материале РБК-Украина"USAID на паузе. Почему Украине заморозили миллиарды долларов и какими будут последствия".

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