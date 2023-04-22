Паводок в Україні. Залишаються підтопленими більше ніж 1,2 тисячі дворогосподарств
Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України. Підтопленими залишаються більше 1,25 тисячі дворогосподарств.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок:
- Віть;
- Дніпро;
- Десна;
- Сейм;
- Сож;
- Прип'ять;
- Горинь;
- Західний Буг;
Залишаються підтопленими 1,251 тисячі дворогосподарств:
- Чернігівська - 488;
- Кіровоградська - 323;
- Черкаська - 140;
- Дніпропетровська - 123;
- Полтавська - 107;
- Київська - 52;
- Волинська - 18;
Також підтоплені 223 будинки:
- Кіровоградська область - 87;
- Дніпропетровська область - 65;
- Черкаська область - 40;
- Чернігівська область - 29;
- Полтавська область - 2.
"На даний час гідрологічна ситуація контрольована та перебуває під посиленим контролем ДСНС", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві тим часом продовжує спадати рівень води у Дніпрі у межах Києва. За останні дні він знизився майже на 50 см.
Воодночас синоптики прогнозують збільшення опадів. Через що прогнозується друга хвиля повеней на кінець квітня - початок травня.
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