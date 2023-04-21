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Опадів буде більше. В Україні прогнозують другу хвилю повеней

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Київ, П'ятниця 21 квітня 2023 16:04
Опадів буде більше. В Україні прогнозують другу хвилю повеней Фото: Україну очікує нова хвиля повеней (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні синоптики прогнозують збільшення опадів. Через що прогнозується друга хвиля повеней на кінець квітня - початок травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідроенерго.

Фахівці зазначають, що на сьогодні Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли з "червоної" зони небезпеки підтоплень. Натомість до цієї зони тепер входять регіони по середньому Дніпру.

"За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня - на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади - отже, може бути і друга хвиля водопілля", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго окрім врегулювання ситуації з рівнями води, виконує покладені на них функції - забезпечуючи балансуючим та аварійним резервами енергетичну систему України.

Також гідроенергетики продовжують відновлювати втрачені потужності внаслідок ракетних обстрілів.

Як повідомлялося, паводок у Києві вже декілька днів поспіль йде на спад. Проте на Лівому березі столиці залишаються підтопленими парки та приватні будинки.

При цьому рятувальники попереджають, що в Україні очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні, тож можливе затоплення ряду сіл й порушення транспортного сполучення.

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