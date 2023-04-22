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Рівень води у Києві продовжує падати, але ще є підтоплення, - КМВА

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Київ, Субота 22 квітня 2023 10:15
Рівень води у Києві продовжує падати, але ще є підтоплення, - КМВА Фото: рівень води у Києві продовжує падати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Рівень води у Дніпрі у межах Києва продовжує спадати, за ці останні дні він знизився майже на 50 см. Однак у столиці ще є підтоплення заплавних територій та низьких дачних ділянок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попко.

"Станом на 9:30 22.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 308 см. Цей показник на 16 см менше ніж учора. Падіння рівня води в Дніпрі в межах столиці триває від початку тижня. За ці останні дні рівень води впав майже на 50 см", - проінформував Попко.

За його словами, продовжується пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС.

"В Києві, утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок", - повідомив Попко.

Він наголосив, що аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано.

За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, пік весняного водопілля для столиці очікувався сьогодні, 22 квітня. Однак, поки рівень паводка на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.

Як повідомлялося, паводок у Києві вже декілька днів поспіль йде на спад.

При цьому в Україні синоптики прогнозують збільшення опадів. Через що прогнозується друга хвиля повеней на кінець квітня - початок травня.

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