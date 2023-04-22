Паводок в Украине. Остаются подтопленными более 1,2 тысячи домохозяйств
Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины. Подтопленными остаются более 1,25 тысяч домохозяйств.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
Наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек:
- Вить;
- Днепр;
- Десна;
- Сейм;
- Сож;
- Припять;
- Горынь;
- Западный Буг;
Остаются подтопленными 1,251 тысячи домохозяйств:
- Черниговская - 488;
- Кировоградская - 323;
- Черкасская - 140;
- Днепропетровская - 123;
- Полтавская - 107;
- Киевская - 52;
- Волынская - 18;
Также подтоплены 223 дома:
- Кировоградская область - 87;
- Днепропетровская область - 65;
- Черкасская область - 40;
- Черниговская область - 29;
- Полтавская область - 2.
"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется и находится под усиленным контролем ГСЧС", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в это время продолжает спадать уровень воды в Днепре в пределах Киева. В последние дни он снизился почти на 50 см.
В то же время синоптики прогнозируют увеличение осадков. Из-за чего прогнозируется вторая волна наводнений на конец апреля - начало мая.
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