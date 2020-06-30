Паводки на западе Украины: Рада хочет заслушать Шмыгаля

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заслушать премьера хотят на часе вопросов к правительству

В Верховной раде Украины хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Премьер должен отчитаться по ситуации с паводками в западных областях Украины.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

Заслушать Шмыгаля хотят во время часа вопросов к правительству.

"По часу правительства, учитывая ситуацию, которая сложилась с наводнением. Это большая катастрофа для страны. Мы хотели бы пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля, ведь этот вопрос требует координации многих ветвей власти. Это и Минфин, и ГСЧС, и новое созданное Министерство экологии", - заявил Корниенко.

Напомним, из-за паводка на западе Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях; подтоплено 7,5 тысячи жилых домов, разрушены дороги и мосты.

Как писало РБК-Украина, на западе Украины продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка, в результате было эвакуировано 1656 человек.

Кроме того, синоптики предупреждали о возможных паводках в Киевской и Одесской областях.

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Автор: Анастасия Светлевская