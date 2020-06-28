В Украине из-за паводка пострадали 250 населенных пунктов, - Шмыгаль

#ПМ_тиждень #PM_weekly Этой неделе Западную Украину охватили масштабные наводнения. В результате непогоды пострадали более чем 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область. Именно туда в среду мы срочно вылетели для координирования действий органов власти. На собственные глаза увидел ужасные последствия наводнений и как героически спасатели помогают людям. Спасибо им за работу. Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и жилье. В наших приоритетах — спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние. Этой неделе Украина ли не каждый день ставила антирекорды по количеству заболевших на коронавирус, и в конце концов эта цифра превзошла тысячу случаев за сутки. Одновременно возрастает загруженность коек в больницах, поэтому мы начали разворачивать больнице второй волны для приема заболевших. Медики и эпидемиологи называют одну причину: люди перестали придерживаться ограничений, а местная власть не решается эти ограничения усиливать. Поэтому с 22 июня мы ввели жесткий контроль за соблюдением карантинных правил. Ведь единственный путь сегодня — вместе придерживаться трех простых условий: масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция. Уважаемые украинцы, прошу вас отнестись к этому сознательно и ответственно. Нам удалось организовать безопасное проведение ВНО по графику. Первый день продемонстрировал, что тестирование происходит с соблюдением всех мер безопасности. В то же время, 30 участников не допустили к экзамену из-за обнаруженных в них признаки ОРВИ. Будем работать над тем, чтобы они смогли пройти ВНО во время дополнительной сессии, которая состоится с 24 июля до 10 августа. В дополнительную сессию смогут пройти тестирование и дети из тех населенных пунктов, которые пострадали в результате стихийного бедствия в западных областях. Для этого им нужно обратиться в региональный центр оценивания качества образования. «Энергоатом» успешно вышел на рынок двусторонних договоров и продал 1,325 млн МВт-ч базовой нагрузки. Это означает, что украинские промышленники получат доступную электроэнергию, а государственное предприятие «Энергоатом» улучшит свое финансовое состояние. Все это часть Правительственного антикризисного плана. Данные Госстата за май показали рост промышленности, что дает осторожную надежду на начало восстановления отрасли после длительного падения. В мае промышленность показала рост почти на 3% как сравнить с предыдущим месяцем. В то же время годовое падение замедлилось до 11,7%. По сравнению с апрелем, в мае выросла добывающая и перерабатывающая промышленность.