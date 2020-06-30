Паводки на заході України: Рада хоче заслухати Шмигаля

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Заслухати прем'єра хочуть на годині запитань до уряду

У Верховній раді України хочуть заслухати главу Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Прем'єр має відзвітувати по ситуації з паводками у західних областях України.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає РБК-Україна.

Заслухати Шмигаля хочуть під час години запитань до уряду.

"Щодо години уряду, враховуючи ситуацію, яка склалась з повінню. Це велика катастрофа для країни. Ми хотіли б запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, адже це питання потребує координації багатьох гілок влади. Це і Мінфін, і ДСНС, і нове створене Міністерство екології", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, через паводок на заході України постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях; підтоплено 7,5 тисячі житлових будинків, зруйновані дороги і мости.

Як писало РБК-Україна, на заході України продовжують ліквідовувати наслідки дощового паводку, в результаті було евакуйовано 1656 осіб.

Крім того, синоптики попереджали про можливі паводки в Київській та Одеській областях.

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Автор: Анастасия Светлевская