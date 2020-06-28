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Синоптики предупредили о возможных паводках в Киевской и Одесской областях

Новости » Происшествия     28.06.2020 - 08:44
Синоптики предупредили о возможных паводках в Киевской и Одесской областях
Фото: паводки в западных областях (molbuk.ua)

Ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м

Сегодня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды. В связи с чем возможно дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Также сегодня и завтра в связи с пропуском высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м.

Вместе с тем, возможны затопления в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с.Яськи и г.Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени.

Сегодня также ожидаются подъемы уровней воды в нижнем течении Боржавы - в\п с. Верхние Реметы на 1,2 - 1,7 м над уровнем, без негативных последствий.

Напомним, на прошлой неделе западную Украину накрыли сильные дожди, в результате которых образовались паводки. В реках поднялся уровень воды на несколько метров, который залил дома и улицы в городах и селах. Некоторые города остались без газа.

В связи с чем помощь в ликвидации паводков в западных областях Украины предоставили Соединенные Штаты Америки, Израиль и Молдова.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась за помощью с ликвидацией последствий мощных наводнений в западных регионах к Европейскому союзу и НАТО.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины паводок
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