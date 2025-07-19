У Павлограді та Шостці нові вибухи на фоні загрози балістики і КАБів

Масований обстріл України 19 липня

Сьогодні вночі, 19 липня, Росія атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Так, вночі в Києві внаслідок атаки дронів уламок дрона впав на житловий будинок у Дарницькому районі.

Але наймасованіша атака прийшлась на Павлоград. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що місто пережило наймасовішу атаку з початку війни.

"Пекельна ніч і ранок для Павлограда. Наймасовіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками", - повідомив Лисак.

За його словами, через російські удари спалахнули пожежі, пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхову будівлю.

Також російського удару зазнала Одеса. Унаслідок атаки росіян у багатоповерховому будинку загорілися кілька поверхів. Одна жінка загинула, кілька людей дістали поранення.

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