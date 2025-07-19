В Павлограде и Шостке новые взрывы на фоне угрозы баллистики и КАБов

Массированный обстрел Украины 19 июля

Сегодня ночью, 19 июля, Россия атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Так, ночью в Киеве в результате атаки дронов обломок дрона упал на жилой дом в Дарницком районе.

Но самая массированная атака пришлась на Павлоград. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что город пережил самую массовую атаку с начала войны.

"Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массовая атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", - сообщил Лысак.

По его словам, из-за российских ударов вспыхнули пожары, повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

Также российскому удару подверглась Одесса. В результате атаки россиян в многоэтажном доме загорелись несколько этажей. Одна женщина погибла, несколько человек получили ранения.

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