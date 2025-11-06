В Павлограде и Днепре прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов

Вечером в четверг, 6 ноября, россияне нанесли массированный дроновый удар по Днепропетровской области. В Павлограде прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Суспільного" в Telegram, публикацию главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко и заявление главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.