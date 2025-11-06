У Павлограді перебої зі світлом після атаки російських дронів

Вдень у четвер, 6 листопада, у Павлограді Дніпропетровської області пролунала серія вибухів на тлі атаки ударних безпілотників. У місті почалися перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ та голову Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка .

Раніше Повітряні Сили попереджали про загрозу ударних дронів на сході Дніпропетровської області.

За даними моніторингових каналів, ворог спрямував у бік Павлограда щонайменше чотири ударні безпілотники. Після цього в місті пролунали кілька вибухів.

Очевидці повідомляють про проблеми з електропостачанням у різних районах міста.

Оновлено о 14.00

У Дніпропетровській ОВА підтвердили удар росіян по Павлограду. Як повідомив голова адміністрації Владислав Гайванко, ворог атакував місто безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру.

Через атаку Павлоград та кілька населених пунктів Синельниківського району залишилися без світла. Частину споживачів уже підключили по резервних лініях.