В Павлограде перебои со светом после атаки российских дронов

Четверг 06 ноября 2025 13:02
В Павлограде перебои со светом после атаки российских дронов Фото: в Павлограде перебои со светом после атаки российских дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Днем в четверг, 6 ноября, в Павлограде Днепропетровской области прогремела серия взрывов на фоне атаки ударных беспилотников. В городе начались перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ и главу Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.

Ранее Воздушные Силы предупреждали об угрозе ударных дронов на востоке Днепропетровской области.

По данным мониторинговых каналов, враг направил в сторону Павлограда по меньшей мере четыре ударных беспилотника. После этого в городе прогремели несколько взрывов.

Очевидцы сообщают о проблемах с электроснабжением в разных районах города.

Обновлено в 14.00

В Днепропетровской ОВА подтвердили удар россиян по Павлограду. Как сообщил глава администрации Владислав Гайванко, враг атаковал город беспилотниками, в результате чего повреждена инфраструктура.

Из-за атаки Павлоград и несколько населенных пунктов Синельниковского района остались без света. Часть потребителей уже подключили по резервным линиям.

Атака на Украину 6 ноября

Напомним, эта ночь снова была неспокойная для Украины. В частности, под массированной атакой дронов оказался город Каменское Днепропетровской области.

В результате прилетов возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки. Повреждены авто. Изуродованы инфраструктура, транспортное предприятие. Пострадали 8 человек.

По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину 135 дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила или подавила 108 из них, однако зафиксировано попадание.

Из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре зафиксированы новые обесточивания в нескольких регионах.

